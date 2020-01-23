Роджерс рассказал о степени тяжести травмы Варди

Менеджер "Лестера" Брендан Роджерс поделился информацией о травме Джейми Варди, которую англичанин получил в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским "Вест Хэмом" (4:1). Цитирует Роджерса ВВС.

"Это не задняя поверхность бедра. Конечно, это хорошие новости. Надеюсь, что в течение следующих нескольких дней он восстановится и подойдет в хороших кондициях к следующему матчу. Джейми – настоящий талисман команды. Он не играл в нескольких поединках, но команда все равно выглядела неплохо. Конечно, мы хотим, чтобы он быстро поправился и смог показывать свой лучший футбол. Надеемся, что травма не слишком серьезная".