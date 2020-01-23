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Роджерс рассказал о степени тяжести травмы Варди

Англия
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Главный тренер "лисов" о своем форварде

Роджерс рассказал о степени тяжести травмы Варди
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Менеджер "Лестера" Брендан Роджерс поделился информацией о травме Джейми Варди, которую англичанин получил в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским "Вест Хэмом" (4:1). Цитирует Роджерса ВВС.

"Это не задняя поверхность бедра. Конечно, это хорошие новости. Надеюсь, что в течение следующих нескольких дней он восстановится и подойдет в хороших кондициях к следующему матчу. Джейми – настоящий талисман команды. Он не играл в нескольких поединках, но команда все равно выглядела неплохо. Конечно, мы хотим, чтобы он быстро поправился и смог показывать свой лучший футбол. Надеемся, что травма не слишком серьезная".

Джейми Варди сыграл в 22 матчах АПЛ в текущем сезоне (17 голов и 5 результативных передач).

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В статье: Брендан Роджерс Джейми Варди Лестер Сити
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