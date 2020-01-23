Вулверхэмптон - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Нуну Санту на своем поле способна доставить серьезные проблемы "Ливерпулю", возможно, даже отобрать очки у лидера. "Вулверхэмптон" решает свою задачу сезона попадания в зону еврокубков, показывая боевой настрой. Хорошо слаженный и сыгранный коллектив ожидает мерсисайдцев в 24-м туре. Впрочем, пока команду Клоппа еще никому в Премьер-лиге 2019/20 остановить не удалось.

Подробнее о матче Вулверхэмптон - Ливерпуль читайте в отдельном материале.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Вулверхэмптон 22:00 Ливерпуль

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