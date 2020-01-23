"Забавно, что их состав на 100 млн дороже, чем у Ливерпуля". Фердинанд, Невилл и Крауч – о трудностях МЮ

Экс-игроки "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Гари Невилл рассказали, что необходимо сделать клубу, чтобы выйти из затруднительного положения. С критикой выступил их бывший партнер по сборной Англии Питер Крауч. Слова экспертов приводят BBC и Sky Sports.

"Смотришь на некоторых футболистов, которые появились в команде: они вообще были по-настоящему игроками "МЮ"? Кто их покупает – тренер или клуб? На эту команду потратили £600 млн, а лучшими игроками в сезоне оказываются воспитанники. Это многое говорит о том, как набирали игроков... Посмотрите на "Ливерпуль" – они покупают футболистов, которые лучше всего подойдут под их систему. И дело не в краткосрочной перспективе. Если говорить про матч с "Бернли", то плохо сыграл капитан Магуайр", - отметил Фердинанд.

"Самое забавное, что их состав на 100 млн фунтов дороже, чем у "Ливерпуля". Кто покупает игроков? Сейчас они, наверное, пойдут и потратят 30-40 млн фунтов на одного футболиста. Это худший состав "Юнайтед" за 30 лет. Больше нет идентичности. Я теперь не знаю, что значит "игрок "Манчестер Юнайтед". Большинство игроков, которых клуб купил за последние 5 лет, сильно сдали", – заявил Крауч.