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"Забавно, что их состав на 100 млн дороже, чем у Ливерпуля". Фердинанд, Невилл и Крауч – о трудностях МЮ

Англия
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Просто у Клоппа есть система…

"Забавно, что их состав на 100 млн дороже, чем у Ливерпуля". Фердинанд, Невилл и Крауч – о трудностях МЮ
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Экс-игроки "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Гари Невилл рассказали, что необходимо сделать клубу, чтобы выйти из затруднительного положения. С критикой выступил их бывший партнер по сборной Англии Питер Крауч. Слова экспертов приводят BBC и Sky Sports.

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"Смотришь на некоторых футболистов, которые появились в команде: они вообще были по-настоящему игроками "МЮ"? Кто их покупает – тренер или клуб? На эту команду потратили £600 млн, а лучшими игроками в сезоне оказываются воспитанники. Это многое говорит о том, как набирали игроков... Посмотрите на "Ливерпуль" – они покупают футболистов, которые лучше всего подойдут под их систему. И дело не в краткосрочной перспективе. Если говорить про матч с "Бернли", то плохо сыграл капитан Магуайр", - отметил Фердинанд.

"Самое забавное, что их состав на 100 млн фунтов дороже, чем у "Ливерпуля". Кто покупает игроков? Сейчас они, наверное, пойдут и потратят 30-40 млн фунтов на одного футболиста. Это худший состав "Юнайтед" за 30 лет. Больше нет идентичности. Я теперь не знаю, что значит "игрок "Манчестер Юнайтед". Большинство игроков, которых клуб купил за последние 5 лет, сильно сдали", – заявил Крауч.

"Поражение "Бернли" со счетом 0:2 вызывает серьезное беспокойство. Нужно дать время Сульшеру, но состав – юный и неопытный. Клубу нужны два приобретения зимой, чтобы достичь минимального успеха в этом сезоне", - коротко подытожил Невилл.

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В статье: Гари Невилл Питер Крауч Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
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