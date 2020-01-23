Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" может быть исключен из Лиги чемпионов из-за нарушения правил финансового Fair play (FFP), об этом пишет The Guardian.

По информации источника, клуб предоставил неверные данные по доходам от спонсорских контрактов за 2014 год. Тогда клуб уже был оштрафован на 49 миллионов фунтов за нарушение FFP, однако после этого мог предоставить УЕФА недостоверную информацию по покрытию расходов.

Часть спонсорских контрактов была заключена с компаниями, связанными с владельцем "Сити" шейхом Мансуром. Кроме того, клуб не предоставил выписки о поступлениях на банковские счета за 2012 и часть 2013 года.

Отмечается, что вскоре после заключения сделки с "Ман Сити" один из сотрудников УЕФА, ответственных за FFP, уволился.