Лестер попытается подписать защитника Саутгемптона

"Лестер" попытается приобрести 27-летнего защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора, сообщает The Sun.

Наставник "лисов" Брендан Роджерс хочет укрепить линию защиты, чтобы улучшить позиции команды в борьбе за место в Лиге чемпионов, поскольку Уэс Морган не может играть из-за проблем со здоровьем, а Бенкович может отправится в аренду. В таком случае, у Роджерса остается лишь два центральных защитника — Чаглар Сеюнджу и Джонни Эванс.

В качестве компенсации за Вестергора называется сумма в 15 миллионов евро.

После 24 туров чемпионата Англии "Лестер" занимает третью строчку в турнирной таблице с 48 очками.