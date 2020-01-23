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Лестер попытается подписать защитника Саутгемптона

Англия
(2 голосов)

Клуб готов заплатить за Вестергора 15 миллионов

Лестер попытается подписать защитника Саутгемптона
Новина українською

"Лестер" попытается приобрести 27-летнего защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора, сообщает The Sun.

Наставник "лисов" Брендан Роджерс хочет укрепить линию защиты, чтобы улучшить позиции команды в борьбе за место в Лиге чемпионов, поскольку Уэс Морган не может играть из-за проблем со здоровьем, а Бенкович может отправится в аренду. В таком случае, у Роджерса остается лишь два центральных защитника — Чаглар Сеюнджу и Джонни Эванс.

В качестве компенсации за Вестергора называется сумма в 15 миллионов евро.

После 24 туров чемпионата Англии "Лестер" занимает третью строчку в турнирной таблице с 48 очками.

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В статье: Янник Вестергор Саутгемптон (Англия) Лестер Сити
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