Скоулз: Как только Погба вернется после травмы, то будет ныть о чем-то другой, чтобы не играть

Экс-полузащитник "МЮ" Пол Скоулз высказал свое мнение о Поле Погба, а также о других травмированных футболистах.

"Я не думаю, что Погба быстро вернется после травмы. А если и вернется, то будет ныть о чем-то другой, чтобы не играть. Чтобы еще сильнее отдалиться от команды.

Многие говорят о травмированных игроках "МЮ", однако вчерашнего состава должно было хватить для победы на "Бернли". Не думаю, что Мактоминей вернется в скором времени, Рашфорд вообще пропустит более трех месяцев", - цитирует англичанина Manchester Evening News.

Отметим, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в английском чемпионате.