Англия
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Начало проблем? Садио Мане получил повреждение в матче чемпионата
Клопп очень надеется, что ничего серьезного
Сегодня в матче АПЛ, "Ливерпуль" играет против "Вулверхэмптона". Фанатов "красных" ожидают не самые хорошие новости.
В первом тайме вынужденно был заменен Садио Мане. Его место на 33-й минуте занял Минамино. Отметим, что это дебютный матч в английском чемпионате для футболиста.
О степени серьезности травмы сенегальского игрока ничего не известно. Проблемы начались после столкновения с Рубеном Невешом.
В текущем сезоне Садио провел 29 матчей, в которых сумел забить 15 голов.
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