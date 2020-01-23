Начало проблем? Садио Мане получил повреждение в матче чемпионата

Сегодня в матче АПЛ, "Ливерпуль" играет против "Вулверхэмптона". Фанатов "красных" ожидают не самые хорошие новости.

В первом тайме вынужденно был заменен Садио Мане. Его место на 33-й минуте занял Минамино. Отметим, что это дебютный матч в английском чемпионате для футболиста.

О степени серьезности травмы сенегальского игрока ничего не известно. Проблемы начались после столкновения с Рубеном Невешом.

В текущем сезоне Садио провел 29 матчей, в которых сумел забить 15 голов.