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"Мы играли с превосходной командой". Нуну Санту и Адама Траоре – о поражении Ливерпулю
Тренер и лидер "волков" на связи
"Ливерпуль" добыл волевую победу в матче против "Вулверхэмптона". Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поединок, к нему присоединился хавбек команды Адама Траоре. Их слова приводит Goal.com.
"Хороший матч в нашем исполнении. Мы организованно выступили в обороне, в атаке создали моменты. Тем не менее, сегодня "Вулверхэмптон" играл с превосходной командой. Я очень доволен своими парнями", – отметил менеджер.
"Грустно, что мы не добились победы. Нужно извлечь позитивные моменты и двигаться дальше. Нуну сказал, что нужно бороться за каждый мяч – мы так и делали. Рауль Хименес и я действовали в разных амплуа", – сказал полузащитник.