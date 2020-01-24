"Мы играли с превосходной командой". Нуну Санту и Адама Траоре – о поражении Ливерпулю

"Ливерпуль" добыл волевую победу в матче против "Вулверхэмптона". Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поединок, к нему присоединился хавбек команды Адама Траоре. Их слова приводит Goal.com.

"Хороший матч в нашем исполнении. Мы организованно выступили в обороне, в атаке создали моменты. Тем не менее, сегодня "Вулверхэмптон" играл с превосходной командой. Я очень доволен своими парнями", – отметил менеджер.