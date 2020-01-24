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Сульшер – о проблемах МЮ: Клопп четыре года создавал Ливерпуль – быстро ничего не бывает

Англия
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Норвежская математика

Сульшер – о проблемах МЮ: Клопп четыре года создавал Ливерпуль – быстро ничего не бывает
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о текущей ситуации в клубе. Цитирует наставника Sky Sports.

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"Мы знаем, как нужно действовать. Конечно, можно увидеть, насколько хороши сейчас другие команды АПЛ. Юрген Клопп потратил 4 года, создавая "Ливерпуль", у них сейчас все в порядке. Я много раз говорил, что развитие команды не происходит быстро, это не исправить за один раз, так не бывает".

"За одно трансферное окно нельзя приобрести 8-10 футболистов. У нас было одно приличное трансферное окно летом, а январское окно – непростое. Сейчас мы пытаемся что-то сделать. Я собираюсь придерживаться того плана, который мне доверили реализовывать в клубе, надеюсь, что получится хорошо и руководство сможет увидеть это".

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В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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