Сульшер – о проблемах МЮ: Клопп четыре года создавал Ливерпуль – быстро ничего не бывает

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о текущей ситуации в клубе. Цитирует наставника Sky Sports.

"Мы знаем, как нужно действовать. Конечно, можно увидеть, насколько хороши сейчас другие команды АПЛ. Юрген Клопп потратил 4 года, создавая "Ливерпуль", у них сейчас все в порядке. Я много раз говорил, что развитие команды не происходит быстро, это не исправить за один раз, так не бывает".