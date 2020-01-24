  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трент Александер-Арнольд повторил достижение Сеска Фабрегаса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трент Александер-Арнольд повторил достижение Сеска Фабрегаса

Англия
(1 голосов)

Англичанин сделал 10 голевых передач в двух разных сезонах

Трент Александер-Арнольд повторил достижение Сеска Фабрегаса
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отметился результативной передачей в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (2:1) и повторил достижение бывшего полузащитника "Арсенала" и "Челси" Сеска Фабрегаса, ныне выступающего за "Монако", об этом пишет Opta в "Твиттере".

Англичанин и испанец – единственные игроки в истории Премьер-лиги, которым удалось достичь отметки в 10 голевых передач в двух разных сезонах в 21-летнем возрасте.

"Ливерпуль", набрав 67 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв мерсисайдцев от второй строчки, на которой располагается "Манчестер Сити", увеличился до 16 очков. При этом у красных есть игра в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...