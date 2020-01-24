Трент Александер-Арнольд повторил достижение Сеска Фабрегаса

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отметился результативной передачей в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (2:1) и повторил достижение бывшего полузащитника "Арсенала" и "Челси" Сеска Фабрегаса, ныне выступающего за "Монако", об этом пишет Opta в "Твиттере".

Англичанин и испанец – единственные игроки в истории Премьер-лиги, которым удалось достичь отметки в 10 голевых передач в двух разных сезонах в 21-летнем возрасте.

"Ливерпуль", набрав 67 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв мерсисайдцев от второй строчки, на которой располагается "Манчестер Сити", увеличился до 16 очков. При этом у красных есть игра в запасе.