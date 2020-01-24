  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ продолжает поиски нападающего - на радаре футболисты из Франции и Китая
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ продолжает поиски нападающего - на радаре футболисты из Франции и Китая

Англия
(1 голосов)

Рассматривается аренда

МЮ продолжает поиски нападающего - на радаре футболисты из Франции и Китая
UA-Футбол
Новина українською

Травма Маркуса Рашфорда вынуждает "Манчестер Юнайтед" выходить на трансферный рынок. Сейчас руководство экстренно ищет нового форварда.

Читайте такжеРашфорд: Я вернусь до конца сезона

Как сообщает Sky Sports, клуб может краткосрочно арендовать одного из двух нападающих. Речь идет об Одионе Игало и Исламе Слимани.

Первый несколько лет покинул АПЛ и сейчас успешно выступает в Китае, где за последний год забил 10 голов. Слимани же был отправлен в аренду из "Лестера" в "Монако". Там он демонстрирует прекрасную результативность (7 голов в десяти матчах). Французы рассматривают возможность полноценного подписания.

Вчера стало известно, что "МЮ" не сумел подписать полузащитника "Спортинга".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Одион Игало Монако Манчестер Юнайтед Ислам Слимани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...