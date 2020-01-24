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МЮ продолжает поиски нападающего - на радаре футболисты из Франции и Китая
Рассматривается аренда
Травма Маркуса Рашфорда вынуждает "Манчестер Юнайтед" выходить на трансферный рынок. Сейчас руководство экстренно ищет нового форварда.
Как сообщает Sky Sports, клуб может краткосрочно арендовать одного из двух нападающих. Речь идет об Одионе Игало и Исламе Слимани.
Первый несколько лет покинул АПЛ и сейчас успешно выступает в Китае, где за последний год забил 10 голов. Слимани же был отправлен в аренду из "Лестера" в "Монако". Там он демонстрирует прекрасную результативность (7 голов в десяти матчах). Французы рассматривают возможность полноценного подписания.
Вчера стало известно, что "МЮ" не сумел подписать полузащитника "Спортинга".