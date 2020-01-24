МЮ продолжает поиски нападающего - на радаре футболисты из Франции и Китая

Травма Маркуса Рашфорда вынуждает "Манчестер Юнайтед" выходить на трансферный рынок. Сейчас руководство экстренно ищет нового форварда.

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Как сообщает Sky Sports, клуб может краткосрочно арендовать одного из двух нападающих. Речь идет об Одионе Игало и Исламе Слимани.

Первый несколько лет покинул АПЛ и сейчас успешно выступает в Китае, где за последний год забил 10 голов. Слимани же был отправлен в аренду из "Лестера" в "Монако". Там он демонстрирует прекрасную результативность (7 голов в десяти матчах). Французы рассматривают возможность полноценного подписания.

Вчера стало известно, что "МЮ" не сумел подписать полузащитника "Спортинга".