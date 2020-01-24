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Главный тренер Лестера рассказал о травме Джейми Варди

Англия
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Все не так серьезно

Главный тренер Лестера рассказал о травме Джейми Варди
UA-Футбол
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В игре против "Вест Хэма" Джейми Варди получил травму и был заменен в первом тайме. О своем лучшем бомбардире высказался главный тренер "лис" Брендан Роджерс.

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"Он не сможет сыграть на этих выходных. На кубковую игру он также под вопросом. Однако его травма не столь серьезна, как мы подумали с самого начала.

После игры он чувствовал сильную боль, мы думали, что он пропустит долгий срок. Но сейчас он чувствует себя гораздо лучше", - цитирует тренера Sky Sports.

В этом сезоне Варди сумел забить 17 голов в 25 матчах.

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В статье: Брендан Роджерс Джейми Варди Лестер Сити
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