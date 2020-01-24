Главный тренер Лестера рассказал о травме Джейми Варди

В игре против "Вест Хэма" Джейми Варди получил травму и был заменен в первом тайме. О своем лучшем бомбардире высказался главный тренер "лис" Брендан Роджерс.

"Он не сможет сыграть на этих выходных. На кубковую игру он также под вопросом. Однако его травма не столь серьезна, как мы подумали с самого начала.

После игры он чувствовал сильную боль, мы думали, что он пропустит долгий срок. Но сейчас он чувствует себя гораздо лучше", - цитирует тренера Sky Sports.

В этом сезоне Варди сумел забить 17 голов в 25 матчах.