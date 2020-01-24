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Артета: Обамеянг счастлив в Арсенале, а Себальосу нужно бороться за место в основе
Испанец ответил на главные вопросы
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, уйдет ли Обамеянг из клуба, а также о своих отношениях с Себальосом.
"Я разговаривал с Обамеянгом неделю назад. Он сказал, что абсолютно счастлив в нашем клубе. Ему не нравится информация в СМИ, он связывает свое будущее с нами. Это все, что я могу сказать.
Себальос? Я имел с ним разговор. Как только я стал тренером, он был в Мадриде и восстанавливался после травмы. Сейчас ему нужно продолжать свои тренировки и бороться за место в составе", - цитирует тренера AS.
Напомним, что "Арсенал" близок к подписанию защитника донецкого "Шахтера".