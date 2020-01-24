Волки не догрызли Клоппа. Итоги 24-го тура АПЛ. Аудиомнение. Выпуск подкаста №13

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня разбор матчей 24-го тура Английской Премьер-лиги. Жезус вновь не забил пенальти, а Канте – подскользнулся. Сульшер вновь проиграл середняку чемпионата, а также перспективы потенциального трансфера защитника "Шахтера" Николая Матвиенко в "Арсенал" – слушайте нас на YouTube и Castbox.