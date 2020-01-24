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СМИ: Мане сможет сыграть с Атлетико в Лиге Чемпионов
Сенегалец может пропустить три недели
Во вчерашнем матче против "Вулверхемптона" Садио Мане получил травму. Он был заменен уже на 33-й минуте.
Пока что неизвестно, какой срок пропустит форвард. По данным Marca, он будет отсутствовать не более трех недель.
У него обнаружена травма подколенного сухожилия. Крайне вероятно, что он будет в строю к первому матчу ЛЧ против "Атлетико". Он состоится 18-го февраля.
В текущем сезоне Мане забил 15 голов в 29-ти матчах.
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Источник:Marca
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