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Лэмпард недоволен самым дорогим вратарем в истории - уже начались поиски его замены
Испанец в плохой форме
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага сейчас не демонстрирует стабильную игру. В последнее время им очень недоволен тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.
По данным The Times, его недовольство усилилось после игры с "Арсеналом", где испанец пропустил два гола после двух ударов. Уже сейчас ему ищется возможная замена.
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Источник уверяет, что в списке два кандидата - Ник Поуп и Дин Хенденрсон. Второго подписать будет очень непросто, так как его контракт принадлежит "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что Кепа играет за "Челси" с лета 2018 года. За него было заплачено 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории.
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