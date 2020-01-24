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Лэмпард недоволен самым дорогим вратарем в истории - уже начались поиски его замены

Англия
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Испанец в плохой форме

Лэмпард недоволен самым дорогим вратарем в истории - уже начались поиски его замены
UA-Футбол
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Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага сейчас не демонстрирует стабильную игру. В последнее время им очень недоволен тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

По данным The Times, его недовольство усилилось после игры с "Арсеналом", где испанец пропустил два гола после двух ударов. Уже сейчас ему ищется возможная замена.

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Источник уверяет, что в списке два кандидата - Ник Поуп и Дин Хенденрсон. Второго подписать будет очень непросто, так как его контракт принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Кепа играет за "Челси" с лета 2018 года. За него было заплачено 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага Ник Поуп Дин Хендерсон
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