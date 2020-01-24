Лэмпард недоволен самым дорогим вратарем в истории - уже начались поиски его замены

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага сейчас не демонстрирует стабильную игру. В последнее время им очень недоволен тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

По данным The Times, его недовольство усилилось после игры с "Арсеналом", где испанец пропустил два гола после двух ударов. Уже сейчас ему ищется возможная замена.

Читайте такжеЧелси - Арсенал 2:2. В классическом стиле дерби

Источник уверяет, что в списке два кандидата - Ник Поуп и Дин Хенденрсон. Второго подписать будет очень непросто, так как его контракт принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Кепа играет за "Челси" с лета 2018 года. За него было заплачено 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории.