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Тэмми Абрахам избежал перелома

Англия
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Англичанин пропустит несколько недель

Тэмми Абрахам избежал перелома
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии Тэмми Абрахама, травмировавшегося в игре с "Арсеналом" (2:2).

К настоящему моменту худшие опасения миновали, однако 22-летний англичанин все равно проведет какое-то время в лазарете, а Лэмпард хочет заполучить в свою команду еще одного нападающего.

"Хорошая новость в том, что он ничего не сломал. Мы опасались, что у него может быть небольшая трещина в кости. Нам все еще предстоит оценить его состояние, потому что не все так прозрачно. Он не будет готов к уикенду. Будет ли он готов затем к "Лестеру", я пока не уверен. В данный момент неясно.

Мы стремимся пригласить нападающего или игрока, который обладает потенциалом, чтобы превращать создаваемые нами моменты в голы. Когда ты создаешь 20 моментов за матч и не забиваешь достаточного количества голов, расплата может быть суровой. Я не думаю, что травма Тэмми кардинально все меняет, но, конечно, Тэмми был нашим основным источником голов, и мы очень от него зависим.

Думаю, на трансферном рынке есть варианты. Январь — это не идеальное окно, и история это подтверждает, хотя порой тебе удается совершить хорошие приобретения на краткосрочную или долгосрочную перспективу. Клуб знает мои мысли, поэтому давайте посмотрим, случится ли что-нибудь до закрытия окна", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе "Челси" к Эдинсону Кавани, Тимо Вернеру и Муссе Дембеле.

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В статье: Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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