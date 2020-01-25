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Никакого Матвиенко? Арсенал близок к покупке центрбека Фламенго

Англия
(2 голосов)

Пабло Мари может в ближайшее время перебраться на "Эмирайтс"

Никакого Матвиенко? Арсенал близок к покупке центрбека Фламенго
Новина українською

"Арсенал" близок к приобретению центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари, сообщает ESPN Brasil.

В пятницу 26-летний испанец вылетел из Бразилии в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. Ожидается, что "канониры" заплатят за оборонца 10 миллионов евро.

Мари перебрался в "Фламенго" в июле прошлого года из "Манчестер Сити" за 1,7 млн евро, успев выиграть с командой чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Наставник "Арсенала" Микель Артета в это трансферное искал пасующего центрального защитника с левой рабочей ногой, коим и является Мари. Его потенциальный переход закрывает путь в команду для защитника "Шахтёра" Николая Матвиенко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
25.01.2020 в 09:33
"А был ли мальчик?". Це я про пропозицію Арсенала по Матвієнку?
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Spokoyno (Киев)
25.01.2020 в 09:04
Нічого... утім іншим разом за М... ще більше запросять. Їм цікавився Арсенал! А так погано, що не пройде він перевірку АПЛ. І цифри 10 та 45
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.01.2020 в 08:59
Матвієнко рівно дві доби був щасливий...
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