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Никакого Матвиенко? Арсенал близок к покупке центрбека Фламенго
Пабло Мари может в ближайшее время перебраться на "Эмирайтс"
"Арсенал" близок к приобретению центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари, сообщает ESPN Brasil.
В пятницу 26-летний испанец вылетел из Бразилии в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. Ожидается, что "канониры" заплатят за оборонца 10 миллионов евро.
Мари перебрался в "Фламенго" в июле прошлого года из "Манчестер Сити" за 1,7 млн евро, успев выиграть с командой чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
Наставник "Арсенала" Микель Артета в это трансферное искал пасующего центрального защитника с левой рабочей ногой, коим и является Мари. Его потенциальный переход закрывает путь в команду для защитника "Шахтёра" Николая Матвиенко.