Лэмпард: Кепа должен прибавлять, его ошибки стоили команде очков

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о ситуации с вратарями перед матчем 4-го раунда Кубка Англии с "Халлом".

"Вилли Кабальеро выйдет в стартовом составе. Я очень рад, что он в команде. Он зарекомендовал себя как профессионал в высшей степени, он очень талантлив и каждый день прекрасно работает на тренировках. Он полностью выкладывается, когда у него появляется возможность играть.

Критика Кепы? Ему придется с этим справляться, потому что таков футбол. Каждый футболист, независимо от того, насколько он хорош или какую блестящую карьеру сделал, подвергается критике. Критикуют даже самых лучших. И футболисты должны уметь с этим справляться.

На вратарей, возможно, обращают больше внимания, но на самом деле это не важно. Самое важное – не очень поддаваться влиянию того, что говорят люди за пределами клуба. Нужно просто посмотреть на свою игру, на себя, на то, насколько ты выкладываешься – вот то, что действительно имеет значение. Это касается не только Кепы, это касается любого игрока. Если вы недорабатываете, если у вас спад в форме, то нужно изо всех сил стараться вернуться на прежний уровень.

Я знаю, что критика есть, но я не позволяю себе поддаваться на нее. Я считаю, что Кепа знает о создавшейся проблеме, и он будет честен. Он совершил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и прибавлять", – сказал Лэмпард официальному сайту клуба.