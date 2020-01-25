Саутгемптон - Тоттенхэм. Прогноз на матч Кубка Англии

Новый 2020-й год для "Саутгемптона" и "Тоттенхэма" начался с очного противостояния. Первого января на "Сент-Мэри" победу добыли "святые", единственный гол во встрече забил Дэнни Ингз. В трех последних матчах со лондонцами на своем поле "Саутгемптон" имеет две победы и одну ничью. Еще в декабре 2016-го "Хостпур" последний раз смог обыграть "святых" 4:1.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд)

Саутгемптон 17:00 Тоттенхэм

Команда Моуриньо провела уже два матча в Кубке Англии 2020, с первого раза "шпоры" не смогли пройти "Мидлсбро" (1:1). Лишь в переигровке на своем поле "Хотспур" дожал представителя Чемпионшипа 2:1. Победа над "Боро" стала первой в этом году, а всего у "Тоттенхэма" две виктории (при двух ничьих и двух поражениях) – три дня назад "Норвич" уступил лондонцам опять же со счетом 1:2.

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Команда Ральфа Хазенхюттля выступает более удачно и даже солидно – четыре победы в 2020-м году и всего одно поражение от "Вульверхэмптона" на прошлых выходных (2:3). В 1/32 финала Кубка Англии "святые" довольно легко прошли "Хаддерсфилд" 2:0.

"Тоттенхэм" считается номинальным фаворитом встречи с "Саутгемптоном", но есть все основания предполагать, что хозяева этого противостояния сыграют с позиции силы и вполне могут рассчитывать на успех. По крайней мере, не проиграют. Психологическое состояние "святых" на уровне, а также в лучше форме они находятся. Прогноз: победа "Саутгемптона" 2:1.