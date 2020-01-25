Кубок Англии. Лестер в эконом режиме проходит Брентфорд

Пока Варди восстанавливается после травмы, забивает у "Лестера" Ихеаначо. В гостевом кубковом противостоянии хватило всего одного мяча, мощно начали "лисы", буквально первая комбинация завершилась точным ударом. Джастин прорвался по правому краю и сделал пас в центр, Ихеаначо с трех метров оставалось только подставить ногу.

Были периоды, когда "Брентфорд" выглядел очень неплохо и создал несколько интересных моментов, но "Лестер" на опыте довел игру до победного конца и заслуженно вышел в 1/8 финала. А "Брентфорду" лучше сосредоточиться на выступлениях в Чемпионшипе, на пятом местей в турнирной таблице идет эта команда и имеет отличные шансы подняться в Премьер-лигу.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Гриффин Парк (Лондон)

Брентфорд - Лестер 0:1

Голы: Ихеаначо 4

Брентфорд: 28. Дэниелс, 2. Томпсон, 4. Йервуд, 32. Рачич, 35. Роэрслев, 23. Жанвье, 12. Мокотджо, 16. Валенсия Х., 31. Жамбурек, 17. Маркондес, 21. Дервисоглу.

Лестер: 12. Уорд, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 5. Морган, 28. Фукс, 20. Чаудри, 11. Олбрайтон, 26. Прат, 7. Грей (Мэддисон 78), 14. Ихеаначо (Дьсбери-Холл), 17. Перес.