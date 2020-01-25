  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Лестер в эконом режиме проходит Брентфорд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Лестер в эконом режиме проходит Брентфорд

Англия
(1 голосов)

Одного гола в дебюте "лисам" хватило для победы

Кубок Англии. Лестер в эконом режиме проходит Брентфорд
UA-Футбол
Новина українською

Пока Варди восстанавливается после травмы, забивает у "Лестера" Ихеаначо. В гостевом кубковом противостоянии хватило всего одного мяча, мощно начали "лисы", буквально первая комбинация завершилась точным ударом. Джастин прорвался по правому краю и сделал пас в центр, Ихеаначо с трех метров оставалось только подставить ногу.

Были периоды, когда "Брентфорд" выглядел очень неплохо и создал несколько интересных моментов, но "Лестер" на опыте довел игру до победного конца и заслуженно вышел в 1/8 финала. А "Брентфорду" лучше сосредоточиться на выступлениях в Чемпионшипе, на пятом местей в турнирной таблице идет эта команда и имеет отличные шансы подняться в Премьер-лигу.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Гриффин Парк (Лондон)

Брентфорд - Лестер 0:1

Голы: Ихеаначо 4

Брентфорд: 28. Дэниелс, 2. Томпсон, 4. Йервуд, 32. Рачич, 35. Роэрслев, 23. Жанвье, 12. Мокотджо, 16. Валенсия Х., 31. Жамбурек, 17. Маркондес, 21. Дервисоглу.

Лестер: 12. Уорд, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 5. Морган, 28. Фукс, 20. Чаудри, 11. Олбрайтон, 26. Прат, 7. Грей (Мэддисон 78), 14. Ихеаначо (Дьсбери-Холл), 17. Перес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд "Лестер Сити"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...