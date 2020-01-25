  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жозе Моуриньо о переигровке: Мы не ищем легких путей! Мы работаем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жозе Моуриньо о переигровке: Мы не ищем легких путей! Мы работаем

Англия
(1 голосов)

Португальский наставник подвел итоги ничьи с "Саутгемптоном"

Жозе Моуриньо о переигровке: Мы не ищем легких путей! Мы работаем
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мыслями после ничьи с "Саутгемптоном" в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

"Саутгемптон" – хорошая команда. Они играли дома, оказывали давление в последние минуты и забили. Но мы выжили.

Наши фантастические болельщики, которые приехали сюда сегодня, плюс еще 50 тысяч, которые пойдут на домашний матч, будут рады еще одному матчу. Мы не ищем легких путей! Мы работаем. Нам не нужен еще один матч, но он будет, так что нам нужно все исправить. Таково положение дел. Лучше сыграть вничью, чем вылететь.

И мы, и они предпочли бы сыграть еще один матч, нежели вылететь. Желание выиграть кубок есть у всех. Думаю, в следующем раунде будет множество команд из Премьер-лиги", – поделился Жозе Моуриньо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Саутгемптон (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...