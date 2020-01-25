Кубок Англии. Халл - Челси 1:2. Не так просто, как могло быть

Роль явного фаворита "синие" оправдали, лучше, агрессивнее и опытнее выглядели гости, чувствовался класс, хотя явно более солидно могут играть подопечные Лэмпарда. "Челси" не давал повода сомневаться в своей компетентности, создал около пяти-шести моментов, реализовал два из них, победил, казалось бы, без особых проблем, но остаются "но"...

В дебюте у лондонцев получилась хорошая атака через фланг с последующим навесом в штрафную, "Халл" не успел вернуться и закрыть позиции, поэтому отбивался слишком торопливо. Первый удар защитники заблокировали, а вот повторный выстрел Батшуайи оказался точным.

Затем с контролем мяча "аристократы" перебарщивали, а "тигры" не сдавались, стараясь перехватить инициативу. В эти периоды активности и происходил обмен атаками. Забить второй мяч и почувствовать себя увереннее гости смогли после стандарта - Баркли навесил, Томори головой отправил мяч по месту назначения.

И при счете 0:2 началось самое интересное. Хозяевам уже нечего было терять, стали получаться у них более содержательные выпады и отменные моменты. "Челси" чувствовал себя не лучшим образом. Еще один стандарт в игре изменил цифры на табло, Гросицки пробил в защитника, рикошет и мяч нырнул в левый угол. Кабальеро не виноват.

Было время у "Халл Сити" забить еще один мяч, старались хозяева, прессинговали, шли вперед и нанесли пару смачных ударов, но уровень подопечных Лэмпарда все же выше. Могли "синие" и более уверенно проходить в 1/8 финала, но пришлось понервничать.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Халл Сити - Челси Лондон 1:2

Голы: Гросицки 78 - Батшуайи 6, Томори 64

Халл: 1. Лонг, 2. Лихай, 5. Бурк, 16. МакКензи, 3. Тафазэоли, 18. Ханимэн, 37. Лопеш, 41. Кейн, 43. Уилкс (Гросицки 60), 9. Ивс, 20. Боуэн.

Челси: 13. Кабальеро, 3. Алонсо, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 29. Томори, 8. Баркли, 17. Ковачич, 19. Маунт (Виллиан 68), 20. Хадсон-Одои (Гилмур 68), 11. Педро (Лэмпти 90+3), 23. Батшуайи.

Предупреждения: Лихай 63 - Ковачич 46, Зума 90