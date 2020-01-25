Манчестер Сити - Фулхэм. Прогноз на матч Кубка Англии

На удивление очень удобный соперник ожидает "Ман Сити" в кубковом поединке. "Фулхэм" проиграл в восьми последних матчах с "горожанами", проиграл без шансов и с общим счетом 23:3. Еще в сентябре 2011-го "дачники" отстояли ничью с командой из Манчестера, чудом избегая разгрома в пяти из восьми последних матчах. Еще и на "Этихад" состоится эта игра, что оставляет минимальные шансы на успех гостям.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ман Сити 15:00 Фулхэм

Команда Гвардиолы в 1/32 финала очень легко прошла "Порт Вейл" 4:1. А в последней игре чемпионата "горожане" обыграли "Шеффилд Юнайтед" 1:0. Правда, и осечки случаются у "Сити", совсем недавно, на прошлых выходных "Кристал Пэлас" отстоял приемлемую и зрелищную ничью (2:2) с действующим чемпионом Англии и обладателем национального Кубка.

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"Фулхэм" в прошлом матче Кубка Англии разобрался с представителем АПЛ – "Астон Виллой" (2:1), более того, с тех пор (с 4 января) не было поражений у "коттеджеров". Две победы добыли подопечные Паркера – над "Халлом" и "Мидлсбро" (оба раза 1:0), а также в мид-уик была ничья с "Чарльтоном" (0:0).

"Манчестер Сити" уже столько неудач потерпел в этом сезоне, показал очевидный регресс, что больше не имеет права команда Гвардиолы разочаровывать своих болельщиков. Возможно, что именно Кубок Англии станет для "горожан" наиболее значимым трофеем в сезоне 2019/20. Впрочем, и этот трофей еще надо постараться добыть. Хотелось бы, чтобы Зинченко сыграл в этом матче, но Александр три дня назад помог команде в АПЛ обыграть "Шеффилд Юнайтед", отыграл все 90 минут, поэтому в этот раз, скорее всего, украинец не попадет в стартовый состав. Прогноз: победа "Ман Сити" 3:0.