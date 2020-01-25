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Банега подписал контракт с Аль-Шабаб на 3 года
Аргентинец покинет Европу этим летом
Хавбек испанской "Севильи" Эвер Банега перейдет в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.
Аргентинский полузащитник присоединится к новому клубу этим летом в качестве свободного агента. 31-летний Банега подписал контракт с арабским клубом на 3 года.
В текущем сезоне Эвер принял участие в 19 матчах Ла Лиги, в которых отметился 2 забитыми мячами.
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Источник:Al Shabab FC
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