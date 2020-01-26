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Лэмпард: Челси нужно усиление состава для того, чтобы сделать шаг вперёд

Англия
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Наставник рассказал о кадровой ситуации в команде

Лэмпард: Челси нужно усиление состава для того, чтобы сделать шаг вперёд
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о кадровой ситуации в команде после победы над "Халл Сити" (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

"Летом мы были наказаны, и это причиняет боль. Мы потеряли Эдена Азара, одного из лучших игроков в истории клуба. Таково положение дел. Моя задача состоит в том, чтобы каждый день работать на тренировках, делая игроков лучше.

Прошлым летом мы не удержали свои позиции, и теперь нам нужны трансферы, чтобы двигаться вперед. Деньги – не моя проблема, но я должен быть честным и откровенным", – цитирует Лэмпарда BBC.

Ранее сообщалось об интересе "Челси" к Эдинсону Кавани, Тимо Вернеру и Муссе Дембеле.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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