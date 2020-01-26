Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Кубка Англии

Существенное преимущество получил "Ман Юнайтед" перед матчем с "Транмер Роверс". Перволиговский коллектив имел всего два полных дня на отдых, в четверг состоялся повторный матч 1/32 финала (переигровка) с "Уотфордом" и только в дополнительное время "Транмер" вырвал победу 2:1. Для такого неискушенного соперника время на восстановление критично мало.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Прентон Парк (Биркенхед)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Транмер Роверс 17:00 Манчестер Юнайтед

Команда Сульшера провела уже два матча в этом розыгрыше Кубка, с первого раза в гостях не удалось "красным дьяволам" обыграть "Вулверхэмптон" - 0:0. И только на "Олд Траффорд" манкунианцы дожали "волков" (1:0). Отметим, что "МЮ" проиграл в двух последних матчах чемпионата и не в лучшем настроении подходит к кубковому поединку.

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"Транмер Роверс" начинал свой путь в Кубке с самого начала с первого раунда, и уже пять матчей сыграла команда Микки Меллона. "Уиком Уодерерс" удалось пройти со второй попытки (2:2 и 2:1), затем был разгромлен "Чичестер Сити" (5:1) и в 1/32 финала представитель АПЛ "Уотфорд" не смог остановить "Транмер".

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Все давно привыкли, что "Ман Юнайтед" находится в перманентном кризисе, чередуя серии из неудач с качественными, интересными победами. Сейчас, после двух поражений в Премьер-лиге команде Сульшера очень важно показать содержательный футбол, порадовать своих болельщиков и обыграть соперника, желательно с крупным счетом. Иначе они могут не понять. Прогноз: победа "Ман Юнайтед" 3:1.