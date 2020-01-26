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Шрусбери Таун - Ливерпуль. Прогноз на матч Кубка Англии

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч Кубка Англии, который состоится 26 января, начало встречи в 19:00

Шрусбери Таун - Ливерпуль. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол
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Для "Ливерпуля" дело чести ответственно и со всей серьезностью отнестись к такому сопернику как "Шрусбери Таун" и обыграть его. В этом сезоне репутация у команды Клоппа как абсолютного лидера английского футбола, который выглядит на голову выше всех своих соперников. Груз ответственности за результат либо недооценка соперника могут сыграть злую шутку с мерсисайдцами.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Монтгомери Вотерс Мидоу (Шрусбери)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Шрусбери Таун 19:00 Ливерпуль

В Премьер-лиге "красные" обеспечили себе такое преимущество, что имеют полное право подумать и про завоевание других трофеев. Кубок был бы хорошим пополнением коллекции мерсисайдцев. Пока в этом сезоне в национальном турнире подопечные Клоппа провели один матч, обыграв в 1/32 финала "Эвертон" 1:0.

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Скромный представитель Первой лиги Англии (третий по значимости дивизион) может сделать ставку в этом сезоне на Кубок страны, особенно если удастся совершить невероятное и пройти "Ливерпуль". В чемпионате у "Шрусбери" дела идут не лучшим образом, а вот в Кубке уже пройдены "Бредфорд", "Мэнсфилд Таун" и "Бристоль Сити".

Минимальные победы добывает "Ливерпуль" в последнее время. Выглядит команда Клоппа все также уверенно, но соперники относятся к "красным" с большой опаской и часто обороняются всей командой. Нет сомнений, что и "Шрусбери" будет играть от обороны, в первую очередь думая про защиту своих ворот. Еще и многие игроки основы "красных" могут получить возможность отдохнуть. Поэтому, скорее всего, победа гостей будет не очень убедительной. Прогноз: победа "Ливерпуля" 2:0.

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В статье: Ливерпуль Шрусбери Таун Прогнозы
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