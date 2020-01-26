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Саутгейт может возглавить МЮ после Евро-2020

Англия
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Наставнику не впервой делать ставку на молодежь

Саутгейт может возглавить МЮ после Евро-2020
Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт является фаворитом для "Манчестер Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру.

Высокопоставленный источник из "Юнайтед" сообщил изданию Daily Mail, что текущую ситуацию в клубе сравнивают со "сценарием Кенни Далглиша" — в 2012 году "Ливерпуль" прибегнул к помощи своей легенды, чтобы создать условия для приглашения Брендана Роджерса и затем Юргена Клоппа.

Так и Сульшеру, сделавшему с "Юнайтед" требл в 1999 году в качестве игрока, возможно, придется освободить свое место другому — и Саутгейт является фаворитом на замену Оле Гуннару.

"Красные дьяволы" по-прежнему проявляют интерес к бывшему наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но в то же время высоко ценят продемонстрированное Саутгейтом в национальной команде умение работать с молодыми английскими игроками. Если Сульшер неудачно завершит этот сезон, то после Евро-2020 Саутгейт вполне может продолжить его дело.

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В статье: Гарет Саутгейт Манчестер Юнайтед
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