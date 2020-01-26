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Саутгейт может возглавить МЮ после Евро-2020
Наставнику не впервой делать ставку на молодежь
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт является фаворитом для "Манчестер Юнайтед" на замену Оле Гуннару Сульшеру.
Высокопоставленный источник из "Юнайтед" сообщил изданию Daily Mail, что текущую ситуацию в клубе сравнивают со "сценарием Кенни Далглиша" — в 2012 году "Ливерпуль" прибегнул к помощи своей легенды, чтобы создать условия для приглашения Брендана Роджерса и затем Юргена Клоппа.
Так и Сульшеру, сделавшему с "Юнайтед" требл в 1999 году в качестве игрока, возможно, придется освободить свое место другому — и Саутгейт является фаворитом на замену Оле Гуннару.
"Красные дьяволы" по-прежнему проявляют интерес к бывшему наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но в то же время высоко ценят продемонстрированное Саутгейтом в национальной команде умение работать с молодыми английскими игроками. Если Сульшер неудачно завершит этот сезон, то после Евро-2020 Саутгейт вполне может продолжить его дело.