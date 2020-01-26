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Гвардиола: Нынешний Ливерпуль стал бы чемпионом в любой стране

Англия
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Наставник "горожан" отдал должное главному конкуренту

Гвардиола: Нынешний Ливерпуль стал бы чемпионом в любой стране
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в этом сезоне "Ливерпулю" нет равных не только в АПЛ, а и во всём мире.

"Очевидно, "Ливерпуль" станет победителем Премьер-Лиги. Но они стали бы чемпионами и в Испании, в Италии, в Германии. Выиграв 22 из 23 первых матчей и оставшийся завершив вничью, они бы стали чемпионами где угодно.

В недавнем прошлом, когда "Челси" выиграл лигу, на следующий сезон они даже не попали в Лигу Чемпионов. Так же было "Лестером" и затем снова с "Челси". Когда мы выиграли лигу, мы это повторили.

В Испании с нашим количеством очком мы были бы в одном-двух баллах позади лидера. Как и в Германии, как и в Италии. Но "Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен. Поэтому мы должны смириться с этим и извлечь для себя урок", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
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