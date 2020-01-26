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МЮ повысил предложение по Фернандешу до 70 млн евро – СМИ

Англия
(1 голосов)

"Спортинг" таки добился своего?

МЮ повысил предложение по Фернандешу до 70 млн евро – СМИ
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за хавбека "Спортинга" Бруну Фернандеша.

По информации O Jogo, руководство "дьяволов" всё же согласилось удовлетворить финансовые запросы португальского клуба, предложив за него 55 миллионов евро плюс 15 миллионов в качестве бонусов. Ранее лиссабонцы требовали гарантированные 70 млн евро.

В этом сезоне Бруну Фернандеш отметился 15 голами и 14 результативными передачами в 27 матчах.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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