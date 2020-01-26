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МЮ повысил предложение по Фернандешу до 70 млн евро – СМИ
"Спортинг" таки добился своего?
"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за хавбека "Спортинга" Бруну Фернандеша.
По информации O Jogo, руководство "дьяволов" всё же согласилось удовлетворить финансовые запросы португальского клуба, предложив за него 55 миллионов евро плюс 15 миллионов в качестве бонусов. Ранее лиссабонцы требовали гарантированные 70 млн евро.
В этом сезоне Бруну Фернандеш отметился 15 голами и 14 результативными передачами в 27 матчах.
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