МЮ повысил предложение по Фернандешу до 70 млн евро – СМИ

"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за хавбека "Спортинга" Бруну Фернандеша.

По информации O Jogo, руководство "дьяволов" всё же согласилось удовлетворить финансовые запросы португальского клуба, предложив за него 55 миллионов евро плюс 15 миллионов в качестве бонусов. Ранее лиссабонцы требовали гарантированные 70 млн евро.

В этом сезоне Бруну Фернандеш отметился 15 голами и 14 результативными передачами в 27 матчах.