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Кубок Англии. Манчестер Сити крупно обыгрывает Фулхэм

Англия
(1 голосов)

В каждом тайме по два гола забили подопечные Гвардиолы, Зинченко на поле так и не вышел

Кубок Англии. Манчестер Сити крупно обыгрывает Фулхэм
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Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ман Сити - Фулхэм 4:0

Голы: Гюндоган 8 (пен.), Б. Силва 19, Жезус 73, Жезус 76

Ман Сити: Браво, Кансело, Гарсия, Отаменди (Стоунс 74), Анхелиньо, Гюндоган (Родри 75), Д. Сильва, Фоден, Б. Силва, Марез (Стерлинг 53), Жезус.

Фулхэм: Родак, Конголо, Гектор, Рим, Брайан, Сессеньон, Йохансен, Кристи, Кавалейро, Рейд, Ономах.

Предупреждения: Брайан 90

Удаления: Рим 6

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В статье: Кубок Англии Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити
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