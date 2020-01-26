Англия
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Кубок Англии. Манчестер Сити крупно обыгрывает Фулхэм
В каждом тайме по два гола забили подопечные Гвардиолы, Зинченко на поле так и не вышел
Кубок Англии. 1/16 финала
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Ман Сити - Фулхэм 4:0
Голы: Гюндоган 8 (пен.), Б. Силва 19, Жезус 73, Жезус 76
Ман Сити: Браво, Кансело, Гарсия, Отаменди (Стоунс 74), Анхелиньо, Гюндоган (Родри 75), Д. Сильва, Фоден, Б. Силва, Марез (Стерлинг 53), Жезус.
Фулхэм: Родак, Конголо, Гектор, Рим, Брайан, Сессеньон, Йохансен, Кристи, Кавалейро, Рейд, Ономах.
Предупреждения: Брайан 90
Удаления: Рим 6
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