Англия
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Лингард забил впервые за год в английском турнире
Англичанин в 20-м году забил уже столько же, сколько было в прошлом
В рамках Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" играет на выезде с "Транмером".
Атакующий полузащитник Джесси Лингард отметился забитым мячем в этом матче. Англичанин поразил ворота команды из Второй лиги Англии на 16-й минуте встречи.
Таким образом 27-летний хавбек отличился в английском турнире впервые за год. Тогда 25 января 2019-го года Лингард забил лондонскому "Арсеналу" в матче Кубка Англии.
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