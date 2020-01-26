Лингард забил впервые за год в английском турнире

В рамках Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" играет на выезде с "Транмером".

Атакующий полузащитник Джесси Лингард отметился забитым мячем в этом матче. Англичанин поразил ворота команды из Второй лиги Англии на 16-й минуте встречи.

Таким образом 27-летний хавбек отличился в английском турнире впервые за год. Тогда 25 января 2019-го года Лингард забил лондонскому "Арсеналу" в матче Кубка Англии.