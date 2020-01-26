  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лингард забил впервые за год в английском турнире
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лингард забил впервые за год в английском турнире

Англия
(1 голосов)

Англичанин в 20-м году забил уже столько же, сколько было в прошлом

Лингард забил впервые за год в английском турнире
Новина українською

В рамках Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" играет на выезде с "Транмером".

Атакующий полузащитник Джесси Лингард отметился забитым мячем в этом матче. Англичанин поразил ворота команды из Второй лиги Англии на 16-й минуте встречи.

Таким образом 27-летний хавбек отличился в английском турнире впервые за год. Тогда 25 января 2019-го года Лингард забил лондонскому "Арсеналу" в матче Кубка Англии.

Лингард забил впервые за год в английском турнире - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...