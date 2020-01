Английский хавбек погиб после черепно-мозговых травм

The Sun сообщает, что полузащитник английского "Мэтлок Таун" Джордан Синнот погиб после тяжелых травм головы.

25-летний хавбека нашли без сознания возле торговых рядов. По информации источника, Синнот получил черепно-мозговые травмы в результате драки на автостоянке у бара. В драке принимали участие 8 мужчин и одна женщина. Футболист был доставлен в больницу с переломом костей черепа.

Джордан Синнот играл на правах аренды за "Мэтлок Таун", который выступает в восьмом дивизионе Англии. После информации о смерти клуб отменил свой следующий матч. В последнем матче в жизни Джордан оформил хет-трик.

Английская полиция уже начала расследование этой ситуации и задержала подозрительного в преступлении 27-летнего мужчины.

UPDATE:



A murder inquiry has now been launched after Jordan Sinnott passed away just before 6pm this evening. A 27-year old man remains in custody as part of that investigation.



Our full updated statement is here: https://t.co/DYlUCO1w8j