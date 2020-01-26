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Магуайр и Далот отметились дебютными голами за Манчестер Юнайтед

Англия
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Хороший день для Харри и Диогу, как и для всего "МЮ"

Магуайр и Далот отметились дебютными голами за Манчестер Юнайтед
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В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Транмер Роверс" 6:0.

В этой встрече голами в составе "красных дьяволов" отметились крайний защитник Диогу Далот и защитник Харри Магуайр. Португалец открыл счет в встрече на 10-й минуте, а англичанин удвоил преимущество гостей спустя 3 минуты.

Примечательно, что эти голы стали для обоих футболистов дебютными в составе "МЮ".

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В статье: Кубок Англии Манчестер Юнайтед Диогу Далот Магуайр
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Источник:
Squawka
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