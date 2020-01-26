Магуайр и Далот отметились дебютными голами за Манчестер Юнайтед

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Транмер Роверс" 6:0.

В этой встрече голами в составе "красных дьяволов" отметились крайний защитник Диогу Далот и защитник Харри Магуайр. Португалец открыл счет в встрече на 10-й минуте, а англичанин удвоил преимущество гостей спустя 3 минуты.

Примечательно, что эти голы стали для обоих футболистов дебютными в составе "МЮ".