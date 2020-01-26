Кубок Англии. Шрусбери Таун - Ливерпуль 2:2. Каммингс-аут

Ничто не предвещало сенсации, которую совершили подопечные Рикеттса. "Шрусбери" в первом тайме полностью и по всем статьям уступил "Ливерпулю", хотя несколько раз удалось показать свои когти. "Красные" должны были сделать выводы, отнестить более серьезно к сопернику, но второй гол расслабил полурезерв команды Клоппа.

Уже на 15-й минуте Чиривелла вывел Джонса на хорошую позицию, голкипер пошел на перехват и прогадал, мяч пролетел мимо него. Все прекрасно началось для мерсисайдцев, заслужили они преимущество в счете, и даже навес с фланга, когда защитник срезал мяч в свои ворота показал нервозность "синих".

При счете 0:2, во втором тайме, возможно, после наставлений главного тренера хозяева добавили. Еще и замена... джокером стал Каммингс, показав, что не все так хорошо в "Ливерпуле". Сначала возник провал в центре обороны "красных", пришлось фолить и пенальти назначил арбитр. А затем Камминг расправился с двумя защитниками так, словно он привык играть в АПЛ и делает это регулярно. Еще и удар в самый угол получился у шотландского форварда - 2:2.

Юргену Клоппу уже было не до веселья, Окслейд-Чемберлен, Салах и Фирмино были брошены в бой, но спасти положение не удалось. "Шрусбери" заслужил ничью, показав пример самоотверженности. Теперь в плотном календаре "Ливерпуля" появился еще один матч. Правда, на своем поле примут дерзкого представителя Первой лиги "красные", может быть, снова сыграет полурезерв, но ничья в графстве Шропшир вполне может стать знаковой для лучшей команды текущего сезона в Англии. Рано или поздно это должно было случиться.

А напоследок отметим, что "Ливерпуль" впервые с апреля 2018-го не сумел выиграть матч после того, как имел преимущество в два гола. Тогда мерсисайдцы сыграли вничью 2:2 с "Вест Бромвичем" в Премьер-лиге. С тех пор команда Клоппа выиграла последующие 47 таких игр.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Монтгомери Вотерс Мидоу (Шрусбери)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Шрусбери Таун - Ливерпуль 2:2

Голы: Каммингс 65 (пен.), Каммингс 76 - Джонс 15, Лав 46 (а.г.)

Шрусбери: 17. Лав, 22. Госс, 29. Норберн (Эдвардс 26), Эбанкс-Ландуэл, Голборн, Лорент, О'Лири, Пьер, Уэлли, Уильямс, Ланг (Каммингс 60).

Ливерпуль: 13. Адриан, 3. Фабиньо, 6. Ловрен, 76. Уильямс, 70. Ларуки, 68. Чиривелла, 27. Ориги, 48. Джонс, 32. Матип (Салах 79), 67. Эллиотт (Окслейд-Чемберлен 71), 18. Минамино (Фирмино 85).

Предупреждение: Ларуки 64