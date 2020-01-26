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Юрген Клопп: Ничья - это минимум, что заслужил Шрусбери

Англия
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Наставник "мерсисайдцев" поделился мыслям после ничьи

Юрген Клопп: Ничья - это минимум, что заслужил Шрусбери
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Шрусбери" в матче 1/16 Кубка Англии.

"Сложно выигрывать матчи. Нам не хватит времени, чтобы обсудить все то, что сегодня было не так.

Мы забили действительно хороший гол, но, тем не менее, у Адриана было слишком много работы. Он был великолепен. Они убегали в контратаку, когда мы теряли мяч... С помощью расстановки они замедлили игру, а мы теряли мяч в неподходящие моменты. Все выглядело не так, будто "Ливерпуль" ведет 2:0. Было похоже, что это мы уступаем 1:2.

"Шрусбери" заслужил ничью. Это был минимум, которого они заслуживали. Поздравляю их", – рассказал Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Кубок Англии Ливерпуль Шрусбери Таун
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Источник:
BBC
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