Борнмут - Арсенал. Прогноз на матч Кубка Англии

Ровно месяц назад "Арсенал" и "Бернли" сыграли свой матч в чемпионате, тогда победителя команды не выявили – 1:1. Сейчас слепой жребий приготовил новое испытание для хорошо знакомых соперников. Обычно "канониры" не испытывали серьезных проблем с этим соперником, хотя относительно недавно в январе 2018-го "бордовые" смогли обыграть лондонцев 2:1, а в 2017-м, опять же в январе, случилась боевая, зрелищная ничья 3:3.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Борнмут 22:00 Арсенал

Команда Артеты в Кубке Англии 2019/20 прошла "Лидс" (1:0), непростой, но счастливый получился тот матч для "канониров". С тех пор лондонцы не проигрывают, хотя и не знают вкуса побед – три подряд ничьи у "Арсенала". В последнем матче с "Челси" мир отстояли подопечные Артеты (2:2), играя большую часть встречи в меньшинстве.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Для выхода в 1/16 финала Кубка Англии "Борнмут" на прошлой стадии разгромил "Лутон Таун" 4:0. Затем у "бордовых" было два поражения от "Норвича" и "Уотфорда", и лишь 21 января над "Брайтоном" одержали победу подопечные Эдди Хау, возможно, вернув себе уверенность.

"Арсенал" лишь условный фаворит встречи с "Борнмутом". Класс игроков лондонской команды выше, но чужое поле и коллектив, а также психологическое состояние – вот козыри "бордовых". Ничья, кажется наиболее вероятным исходом встречи, возможно, гости на характере вырвут путевку в 1/8 финала. Прогноз: победа "Арсенала" 2:1.