Наставник Шрусбери: Мои игроки могли выиграть этот матч, но мы хотим на Энфилд

Главный тренер "Шрусбери" Сэм Риккеттс поделился мыслями после ничьи с "Ливерпулем" в матче 1/16 Кубка Англии.

"Мои игроки были великолепны, это правда. Я сказал им в перерыве, что эта игра – для них. Если бы мы выиграли, это был бы величайший момент в моей карьере. Я не могу просить о большем – они справились с командой, которая была очень, очень хороша.

Когда "Ливерпуль" начал выпускать Фирмино и Салаха, мы думали сделать пару атакующих замен. Но в итоге мы решили: "Ладно, парни, давайте проявим к ним немного уважения".

Мы просто сказали парням: "Вы могли выиграть этот матч, но вы же все хотите на "Энфилд", не так ли?" – рассказал Сэм Риккеттс.