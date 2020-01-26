  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наставник Шрусбери: Мои игроки могли выиграть этот матч, но мы хотим на Энфилд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Шрусбери: Мои игроки могли выиграть этот матч, но мы хотим на Энфилд

Англия
(1 голосов)

Сэм Риккеттс прокомментировал ничью с "Ливерпулем"

Наставник Шрусбери: Мои игроки могли выиграть этот матч, но мы хотим на Энфилд
Новина українською

Главный тренер "Шрусбери" Сэм Риккеттс поделился мыслями после ничьи с "Ливерпулем" в матче 1/16 Кубка Англии.

"Мои игроки были великолепны, это правда. Я сказал им в перерыве, что эта игра – для них. Если бы мы выиграли, это был бы величайший момент в моей карьере. Я не могу просить о большем – они справились с командой, которая была очень, очень хороша.

Когда "Ливерпуль" начал выпускать Фирмино и Салаха, мы думали сделать пару атакующих замен. Но в итоге мы решили: "Ладно, парни, давайте проявим к ним немного уважения".

Мы просто сказали парням: "Вы могли выиграть этот матч, но вы же все хотите на "Энфилд", не так ли?" – рассказал Сэм Риккеттс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Ливерпуль Шрусбери Таун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...