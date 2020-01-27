Ндомбеле: Проблемы с Моуриньо? Мы с друзьями смеемся, когда слышим об этом

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо. Цитирует французского исполнителя английской команды Твиттер Telefoot.

"Когда я слышу об этих слухах, то мы с друзьями смеемся. У меня нет никаких проблем с тренером команды".

Ndombélé évoque la sortie de José Mourinho en conférence de presse concernant ses blessures : "Ce sont des amis qui m'ont prévenu, on en a rigolé. Y'a aucun soucis avec le coach." #Téléfoot pic.twitter.com/07rXf8dGRI — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 26, 2020

Напомним, ранее Особенный крайне жестко и саркастично проходился по поводу травматичности французского футболиста и его желании выходить на поле. В текущем сезоне Танги сыграл в 15 матчах АПЛ. Партнер Ндомбеле уже отметил, что все в команде довольны назначению португальского специалиста.