  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ндомбеле: Проблемы с Моуриньо? Мы с друзьями смеемся, когда слышим об этом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ндомбеле: Проблемы с Моуриньо? Мы с друзьями смеемся, когда слышим об этом

Англия
(1 голосов)

Нет игры – нет проблем

Ндомбеле: Проблемы с Моуриньо? Мы с друзьями смеемся, когда слышим об этом
Новина українською

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо. Цитирует французского исполнителя английской команды Твиттер Telefoot.

"Когда я слышу об этих слухах, то мы с друзьями смеемся. У меня нет никаких проблем с тренером команды".

Напомним, ранее Особенный крайне жестко и саркастично проходился по поводу травматичности французского футболиста и его желании выходить на поле. В текущем сезоне Танги сыграл в 15 матчах АПЛ. Партнер Ндомбеле уже отметил, что все в команде довольны назначению португальского специалиста.

Читайте такжеАлдервейрелд: Если бы ситуация в Тоттенхэме ухудшилась, то я бы не подписал новый контракт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...