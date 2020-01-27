Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра
В ближайшее время он станет игроком Интера
Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттер-аккаунте.
По информации источника, датчанин прилетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с итальянским клубом.
Christian Eriksen has just landed in Milano. He’ll sign as new Inter player. ???????????? #Eriksen #THFC #Inter pic.twitter.com/Mk8B2JTcPU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2020
Ранее стало известно, что после долгих переговоров "Интер" согласовал с лондонским клубом сумму трансфера датчанина. Она составит € 20 млн с учётом бонусов. Ожидается, что Эриксен заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон.
В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в актив в 5 встречах Лиги чемпионов.