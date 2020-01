Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттер-аккаунте.

По информации источника, датчанин прилетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с итальянским клубом.

Christian Eriksen has just landed in Milano. He’ll sign as new Inter player. ???????????? #Eriksen #THFC #Inter pic.twitter.com/Mk8B2JTcPU