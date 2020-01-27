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Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра

Англия
(1 голосов)

В ближайшее время он станет игроком Интера

Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра
Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттер-аккаунте.

По информации источника, датчанин прилетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с итальянским клубом.

Ранее стало известно, что после долгих переговоров "Интер" согласовал с лондонским клубом сумму трансфера датчанина. Она составит € 20 млн с учётом бонусов. Ожидается, что Эриксен заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон.

В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в актив в 5 встречах Лиги чемпионов.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
27.01.2020 в 16:58
Какая скука смотреть на Милан,на старого коня Ибрагим-оглы,а тут ещё в пару стареющий Эриксен?!Это отыгравшиеся игроки!Как хорошо,что есть Австралиен Оупэн!Унылая скука смотреть как играют Барса,Реал,Юве,Интер,а Милан играет как наша Десна или КолосВсё начнётся с ЛЧ и ЧЕ!Выходят на первый тайм катают просто мяч,Месси ходит по полю.кофе пьёт,все стоят!Советую не смотреть,лучше смотрите теннис в Австралии-это БОРЬБА и за каждый мяч!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2020 в 16:18
Что скажешь, винницкая базарная баба? Эта информация соответствует действительности или нет?
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