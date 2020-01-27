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Тоттенхэм может обменяться с Миланом игроками , чтобы подписать Пёнтека

Англия
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Поляк и сам не намерен оставаться в стане "россонери"

Тоттенхэм может обменяться с Миланом игроками , чтобы подписать Пёнтека
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Форвард "Милана" Кшиштоф Пёнтек может оказаться в чемпионате Англии, об этом пишет журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттер-аккаунте.

По информации источника, "Тоттенхэм Хотспур" ведет переговоры с "Миланом" относительно приобретения польского форварда. Сообщается, что английский клуб не намерен платить более € 28-30 млн, но готов обменять одного из своих игроков. Шпоры могут отпустить Эрика Ламелу, Виктора Ваньяму или Хуана Фойта.

Ранее появилась информация, что на игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола и не отметился результативными передачами.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Милан Милан (Италия) Кшиштоф Пентек
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