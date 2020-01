Клопп: Только в Англии стоит вопрос, нужен ли игрокам зимний перерыв. Переигровка? Меня на ней не будет

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, что он думает после ничьей со "Шрусбери" – напомним, "красным" предстоит переигровка против соперника из третьего дивизиона Англии в рамках Кубка страны. Повторный поединок состоится на "Энфилде". Немца цитирует Sky Sports.

Jurgen Klopp says he will not manage Liverpool for their FA Cup replay with Shrewsbury pic.twitter.com/U2PiQAMGDt