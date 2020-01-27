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Клопп: Только в Англии стоит вопрос, нужен ли игрокам зимний перерыв. Переигровка? Меня на ней не будет

Англия
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Табличка "Юргена не беспокоить"

Клопп: Только в Англии стоит вопрос, нужен ли игрокам зимний перерыв. Переигровка? Меня на ней не будет
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, что он думает после ничьей со "Шрусбери" – напомним, "красным" предстоит переигровка против соперника из третьего дивизиона Англии в рамках Кубка страны. Повторный поединок состоится на "Энфилде". Немца цитирует Sky Sports.

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"Знаете, я сказал ребятам еще 2 недели назад, что у нас будет зимний перерыв. Основной состав не выйдет на переигровку – будет выступать молодежь. АПЛ попросила уважать зимний перерыв, не организовывать спарринги и так далее – мы будем солидарны. Если FA не следует этому, то, что мы можем сделать?"

"Только в этой стране вы задаете вопрос, нужен ли зимний перерыв футболистам. Да, нужен. Необходимо уважать игроков, предоставлять им отдых, время для семьи. Меня тоже не будет на переигровке – вы увидите на скамейке тренера команды U-23 Нила Критчли".

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В статье: Юрген Клопп Кубок Англии Ливерпуль Шрусбери Таун
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Источник:
Sky Sports

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