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Педро может стать одноклубником Иньесты
Форвард Челси может оказаться в Японии
Нападающий "Челси" Педро может продолжить карьеру в Японии.
По информации Goal, интерес к форварду проявляет "Виссел Кобе". Капитаном японского клуба является бывший партнер Педро по "Барселоне" Андрес Иньеста.
В нынешнем сезоне Педро провел 12 матчей и забил 1 гол.
Напомним, что в январе "Виссел Кобе" покинули нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.
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