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Педро может стать одноклубником Иньесты

Англия
(1 голосов)

Форвард Челси может оказаться в Японии

Педро может стать одноклубником Иньесты
Новина українською

Нападающий "Челси" Педро может продолжить карьеру в Японии.

По информации Goal, интерес к форварду проявляет "Виссел Кобе". Капитаном японского клуба является бывший партнер Педро по "Барселоне" Андрес Иньеста.

В нынешнем сезоне Педро провел 12 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что в январе "Виссел Кобе" покинули нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.

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В статье: Андрес Иньеста Педро Родригес Челси (Лондон) Педро
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