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Томори: Для Челси не важно - играть в Лиге Чемпионов или в кубке Англии. Мы хотим побеждать в каждом матче

Англия
(1 голосов)

Просто в кубке победить гораздо проще

Томори: Для Челси не важно - играть в Лиге Чемпионов или в кубке Англии. Мы хотим побеждать в каждом матче
UA-Футбол
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Защитник "Челси" Фикайо Томори заявил, что его клуб не будет недооценивать кубок Англии. Отметим, что на выходных "пенсионеры" обыграли в этом турнире "Халл", а англичанин забил решающий гол.

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"Когда мы выходим на поле, для нас не важно - это игра Лиги Чемпионов или кубка Англии. Мы хотим побеждать. Будем стараться пройти в кубке Англии как можно дальше.

У "Челси" очень богатая история в кубке. Мы не раз играли в финале на "Уэмбли" и даже побеждали. С Антонио Конте, а также и до него. "Челси" будет бороться за победу в каждом турнире", - цитирует защитника Goal.

Напомним, что в 1/8 Лиги Чемпионов лондонцы сыграют с "Баварией". Будущий соперник в кубке Англии пока что неизвестен.

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В статье: Челси (Лондон) Фикайо Томори
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