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Жеребьвка кубка Англии: Руни может сыграть против МЮ, а Лэмпард - против Клоппа
Будет на что посмотреть
Состоялась жеребьевка очередного раунда кубка Англии. Уже в 1/8 финала "Челси" может сыграть против "Ливерпуля". Однако "красным" нужно будет выиграть раунд переигровки. А вот Уэйн Руни, который выступает за "Дерби", будет иметь шансы встретиться с "МЮ".
Все результаты жеребьевки:
"Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити"
"Рэдинг"/"Кардифф" - "Шеффилд Юнайтед"
"Челси" - "Ливепуль"/"Шрусбери"
"Вест Бромвич" - "Ньюкасл"/"Оксфорд"
"Лестер" - "Ковентри"/"Бирмингем"
"Дерби"/"Нортгемптон" - "Манчестер Юнайтед"
"Саутгемптон"/"Тоттенхэм" - "Норвич"
"Порсмут" -"Борнмут"/"Арсенал"
Матчи этого этапа состоятся 2-го марта. В случае ничьи - команды проведут еще одну игру.