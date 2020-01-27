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Жеребьвка кубка Англии: Руни может сыграть против МЮ, а Лэмпард - против Клоппа

Англия
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Жеребьвка кубка Англии: Руни может сыграть против МЮ, а Лэмпард - против Клоппа
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Состоялась жеребьевка очередного раунда кубка Англии. Уже в 1/8 финала "Челси" может сыграть против "Ливерпуля". Однако "красным" нужно будет выиграть раунд переигровки. А вот Уэйн Руни, который выступает за "Дерби", будет иметь шансы встретиться с "МЮ".

Все результаты жеребьевки:

"Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити"

"Рэдинг"/"Кардифф" - "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" - "Ливепуль"/"Шрусбери"

"Вест Бромвич" - "Ньюкасл"/"Оксфорд"

"Лестер" - "Ковентри"/"Бирмингем"

"Дерби"/"Нортгемптон" - "Манчестер Юнайтед"

"Саутгемптон"/"Тоттенхэм" - "Норвич"

"Порсмут" -"Борнмут"/"Арсенал"

Матчи этого этапа состоятся 2-го марта. В случае ничьи - команды проведут еще одну игру.

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В статье: Шеффилд Уэнсдей Кубок Англии Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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