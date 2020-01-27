Кубок Англии. Арсенал проходит Борнмут

Все, что хотели делали "канониры" на поле в дебюте поединка с "Борнмутом". Хозяева растерянно и слишком пассивно наблюдали за комбинациями гостей, творя лишь иллюзию сопротивления. Уже на пятой минуте у "Арсенала" получилась атака, похожая на атаку "веером", с правого края мяч был доставлен к штрафной ближе к левой бровке, Мартинелли выдал пас на Сака, Букайо пробил сильно и точно.

Подопечные Артеты продолжили в том же духе, даже не думая отходить к своим воротам. "Борнмут" отбил пару-тройку опасных выпадов столичной команды и… пропустил второй мяч. Теперь Сака с фланга ворвался в штрафную и прострелил в центр, никто выбить мяч не смог (или не решился, а может, защитники опоздали) и Нкетиа с близкого расстояния перевел мяч в сетку – 0:2.

Все по делу, "Арсенал" значительно превосходил соперника. правда, развить свое преимущество лондонцы не смогли. "Вишни" вспомнили, что часто играют с грандом в одном дивизионе и даже иногда обыгрывают его, как, например два года назад - в январе 2018-го - 2:1.

"Борнмут" все же доставил определенные проблемы "канонирам", рисковали хозяева во втором тайме, порой даже шли ва-банк (а что оставалось?). Смогли один мяч отыграть подопечные Эдди Хоу, на замену вышел Старридж и вернул интригу на последние минуты. Но не более того. Арбитр также внес вклад в неопределенность концовки, вдруг с чего-то добавил более десяти минут. Хотя "Арсенал" выстоял.

Кубок Англии. 1/16 финала

Стадион: Виталити (Борнмут)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Борнмут - Арсенал 1:2

Голы: Сарридж 90+5 - Сака 5, Нкетиа 26

Борнмут: 42. Треверс, 3. С. Кук, 5. Аке, 15. Смит, 25. Симпсон, 4. Гослинг, 6. Серман, 16. Л. Кук, 24. Фрэйзер, 9. Соланке (Сарридж 89), 22. Х. Уилсон (К. Уилсон 76).

Арсенал: 26. Мартинес, 2. Беллерин, 5. Папастатопулос, 20. Мустафи (Холдинг 62), 28. Уиллок (Мэйтленд-Найлс 90+2), 29. Гендузи, 34. Джака, 87. Сака, 19. Пепе (Себальос 69), 30. Нкетиа, 35. Мартинелли.

Предупреждения: Х. Уилсон 45, Сарридж 90+5 - Джака 90+2