Артета: Игроки Арсенала голодны, у них есть желание. Они будут становиться только лучше

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал о матче с "Борнмутом" (2:1) в 1/16 финала Кубка Англии.

– В Борнмуте всегда трудно побеждать, а мы смогли сделать это молодой командой. Я очень доволен. Верю в этих футболистов, они действительно хорошо развиваются. Они голодны, у них есть желание. Они будут становиться только лучше.

Мы анализируем соперников, а затем стараемся генерировать ситуации, благоприятные для наших игроков. Учитывая последние результаты "Борнмута", я опасался, что мы можем пропустить в самом конце матча.

У "Арсенала" невероятная история выступлений в Кубке Англии, но нам нужно идти шаг за шагом.

Травма Мустафи? Еще не знаем – оценим его состояние завтра, но когда Мустафи покидает поле, обычно это не очень хороший знак.

Мы работаем над новыми трансферами и стараемся кое-что сделать, учитывая наши ресурсы. Сообщим вам, когда будет больше новостей, – цитирует Артету ВВС.