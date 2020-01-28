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Официальный клуб болельщиков Манчестер Сити ответил на критику Гвардиолы

Англия
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Пеп считает, что трибуны должны всегда быть заполнены

Официальный клуб болельщиков Манчестер Сити ответил на критику Гвардиолы
Новина українською

Фан-группа "Манчестер Сити" прокомментировала критику главного тренера команды Хосеп Гвардиолы в адрес болельщиков после матча Кубка Англии с "Фулхэмом" (4:0).

Пеп был удивлен пустыми местами на стадионе и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с "Манчестер Юнайтед" он увидит полную арену.

"Я был очень расстроен и не вижу, чего Хосеп пытается добиться. Он идет на поводу у критиков, и это раздражает. Мы чувствуем себя неоправданно критикуемыми другими клубами, и становится хуже, когда наш же тренер придерживается этого же. Я бы предположил, что Гвардиола потерял связь с финансовой реальностью, в которой находятся футбольные болельщики.

Он должен понять, что эти болельщики относятся к рабочему классу и они тратят на футбол свои заработанные средства. И не имеет смысла попрекать нас за это. Не стоит ставить под сомнение преданность болельщиков, которые поддерживали клуб на протяжении 35 лет без трофеев. Матч проходил в час дня в воскресенье - это не лучшее время для посещения футбола", - цитирует представителя клуба болельщиков Daily Mail.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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