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Ливерпуль сыграет в повторном матче Кубка Англии молодежным составом
Переигровка кубкового матча состоится 4 февраля
Руководство "Ливерпуля" поддержало главного тренера команды Юргена Клоппа в решении сыграть молодежным составом в Кубке Англии со "Шрусбери", сообщает ВВС.
Мерсисайдцы расставляют приоритеты и выбирают другие более важные турниры. В клубе поддерживают позицию Клоппа насчет участия молодежной команды в игре во время зимнего перерыва, внедренного АПЛ.
- Клопп: Только в Англии стоит вопрос, нужен ли игрокам зимний перерыв. Переигровка? Меня на ней не будет
Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" сыграл со "Шрусбери" вничью 2:2, хотя вел по ходу встречи в два мяча.
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