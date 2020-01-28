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Ливерпуль сыграет в повторном матче Кубка Англии молодежным составом

Англия
(1 голосов)

Переигровка кубкового матча состоится 4 февраля

Ливерпуль сыграет в повторном матче Кубка Англии молодежным составом
Новина українською

Руководство "Ливерпуля" поддержало главного тренера команды Юргена Клоппа в решении сыграть молодежным составом в Кубке Англии со "Шрусбери", сообщает ВВС.

Мерсисайдцы расставляют приоритеты и выбирают другие более важные турниры. В клубе поддерживают позицию Клоппа насчет участия молодежной команды в игре во время зимнего перерыва, внедренного АПЛ.

Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" сыграл со "Шрусбери" вничью 2:2, хотя вел по ходу встречи в два мяча.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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